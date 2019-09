Nieuw fonds voor slachtoffers misbruik: ‘Verkrachting blijft een oorlogswapen’

Nog altijd worden vrouwen en kinderen in Congo massaal verkracht. Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling zocht hen op en vindt dat ook Nederland geld moet storten in een speciaal fonds voor slachtoffers. ‘Ze zijn totaal in shock'.

Ze lag er wel een paar keer wakker van, afgelopen week in Congo. De foto's die ze zag en de verhalen die Tineke Ceelen hoorde van Congolese vrouwen over hun verminkingen en de gruwelijke verkrachting van kinderen gingen door merg en been: ,,Het is een kwaadaardige, wrede epidemie. Nog altijd wordt verkrachting heel bewust ingezet door milities en strijders. Het is ernstig genoeg gewoon geworden. Zo schakelen ze hele gemeenschappen uit. Als een vrouw verkracht is, wordt ze vaak verstoten. En soms zijn ze zo ernstig verminkt dat ze hun urine en ontlasting niet kunnen controleren. Dan stink je dus de hele dag. Het is schokkend. Ik sprak een vrouw, haar dochtertje was net verkracht. Deze vrouw was totáál in shock.”

Als directeur van Stichting Vluchteling reisde Ceelen naar Congo om onder meer de kliniek van de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege te bezoeken. Mukwege kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inzet voor misbruikte vrouwen. ,,Hij heeft hier echt een heldenrol. Hij helpt slachtoffers, sommigen zijn nog maar twee jaar oud, niet alleen fysiek, door de schade te repareren. Maar zijn team probeert ze ook terug te krijgen bij families, biedt psychologische hulp en juridische assistentie voor het opsporen van daders. En niet zonder gevaar: hij moet nog altijd beveiligd worden.”

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Ceelen houdt de hand vast van een 2-jarig meisje dat verkracht is. © ANP

Alleen al in Mukwege's kliniek zijn in totaal 55.000 slachtoffers geholpen. De groep misbruikte vrouwen en kinderen ligt vele malen hoger in heel Congo, schat Ceelen. Om hen te helpen is er een nieuw fonds ingesteld. De Franse regering stopt daar volgens Ceelen zes miljoen in, de EU één miljoen, Duitsland vier ton: ,,En daar moet echt nog wat bij, het zou goed zijn als Nederland ook meedoet. Dit fonds helpt slachtoffers op veel meer plekken in de wereld. De aanpak van dokter Mukwege is nu nog een uitzondering, maar dit moet gewoon worden. We moeten echt klaarstaan voor vrouwen en meisjes die zulke wreedheden overkomen. Ze moeten verder kunnen met hun leven.”

Verscheurd land

Congo sleept al decennialang van conflict naar conflict, de strijd draait vooral om controle over bodemschatten als goud, koper, diamanten en mineralen. ,,Wie daarover zeggenschap heeft, verdient het geld. Het gaat dan echt over vele miljoenen. Verkrachting is daarbij een ‘gewoon oorlogswapen’ geworden. Jaren hebben deze mannen niks anders gedaan dan geroofd, brand gesticht en verkracht.” Nu komt daarbovenop ook de ebola-uitbraak die delen van het land teistert. ,,Overal zie je posters met schokkende afbeeldingen van gevolgen van ebola, overal staan waarschuwingen dat je je handen moet wassen met chloorwater. En toch, ondanks alles, zie je ook dat mensen in Congo van nature optimistisch zijn, gezellig willen doen, spontaan een lied zingen. Dat is echt aandoenlijk.”

Het speciale fonds voor slachtoffers van ernstig seksueel misbruik wordt 31 oktober officieel gelanceerd en is in eerste instantie bedoeld voor de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Burundi, Congo en Irak.