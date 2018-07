Nieuw drama in Duitse Alpen: bergwandelaar overlijdt na val in kloof

Een 84-jarige bergwandelaar uit de buurt van München is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in de Beierse Alpen. De man viel volgens de politie in een kloof tijdens een tocht naar de Brecherspitze. De afgelopen dagen deden zich meerdere ernstige ongelukken voor in de bergen in de regio, melden Duitse media.

De 84-jarige bergwandelaar vertrok vroeg in de ochtend richting de Brecherspitze over de westelijke rug van de bergtop, verloor zijn evenwicht en stortte zo'n 100 meter in de diepte. Het slachtoffer was op slag dood, blijkt volgens de politie uit de eerste bevindingen van het onderzoek.

Een andere wandelaar alarmeerde de hulpdiensten toen hij op de bergrug een onbeheerde hoed en een paar skistokken zag liggen. De bemanning van een politiehelikopter zag aan de zuidkant van de bergtop een lichaam liggen. Een noodarts en drie reddingswerkers van de Bergwacht Schliersee werden met een lierkabel neergelaten in de kloof maar konden alleen de dood van het slachtoffer vaststellen en het stoffelijk overschot bergen.

Reeks ongevallen

Het tragische ongeval sluit aan bij een reeks ernstige ongelukken de afgelopen dagen in de bergen in de regio. In Erl raakte een 54-jarige man uit Neubeuern gisteren zwaargewond tijdens het boren van nieuwe klimroutes in de rotsen. Hij viel zo'n 30 meter omlaag. De exacte toedracht is onbekend omdat de man ten tijde van het ongeval alleen op de plek van het ongeval was.

In de Wilden Kaiser in Ellmau bij Kufstein raakte een 22-jarige Duitse rotsklimmer gistermiddag eveneens zwaargewond nadat een handvat was afgebroken waarna hij ongeveer 8 meter naar beneden viel voordat het touw waarmee hij vastzat aan zijn klimpartner de val brak. Het slachtoffer werd met een lier van een reddingshelikopter uit zijn benarde situatie bevrijd en overgevlogen naar een ziekenhuis. Reddingswerkers begeleidden de klimpartner die ongedeerd bleef naar de vallei.

