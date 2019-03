Nieuw ‘agressief’ onderzoek naar Trump gestart

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden is begonnen met het langverwachte onderzoek naar de handelwijze van president Donald Trump in de aanloop naar en tijdens zijn verblijf in het Witte Huis. Dat heeft de nieuwssite Politico vandaag bekendgemaakt. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.

De Democratische commissievoorzitter Jerry Nadler gelooft dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan het belemmeren van de rechtsgang en heeft voor het onderzoek schriftelijk documenten opgevraagd bij 81 personen, bedrijven en overheidsinstanties. Die zijn allemaal ook al in beeld geweest bij het onderzoek dat Robert Mueller doet naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de presidentsverkiezing in 2016.

Er wordt onder andere gevraagd om informatie over privégesprekken tussen Donald Trump en de Russische president Vladimir Putin. Ook vragen ze om een gesprek met een interpretator die bij hun privémeeting in Helsinki was afgelopen zomer. Ook wordt de vraag gesteld of Trump ooit geprobeerd heeft een privégesprek met Putin geheim te houden.

De juridische commissie heeft zorgen uitgesproken over nieuwsberichten dat Trump de notities van een van die gesprekken onderschept had en deze probeerde te vernietigen, meldt persbureau Reuters. ,,Als deze beweringen waar zijn, is dat een reden tot zorg met betrekking tot de nationale veiligheid, contraspionage en buitenlands beleid”, schreven voorzitters Adam Schiff, Elliot Engel en Elijah Cummings in de brief waarin ze hun onderzoek aankondigden.

Lange lijst

Door zelf informatie op te vragen bij de betrokkenen dekt de commissie zich in voor het geval het rapport van Mueller niet in zijn geheel openbaar wordt. Op deze manier worden wellicht bewijzen gevonden die een afzettingsprocedure tegen Trump mogelijk maken, maar daar kan de commissie nog lang geen beslissing in nemen, zei Nadler tijdens ABC programma “This Week”. Amerikaans persbureau Associated Press noemt het een ,,agressief onderzoek dat Trump tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 kan overschaduwen.”

Quote We weten niet eens wat het onderzoek van Mueller zal conclude­ren, maar de Democraten hebben hun oordeel al geveld. Doug Collins, Republikein in de juridische commissie

Op de lijst van aangeschreven mensen staan familieleden van Trump, zoals zijn zoons Donald Trump Jr. en Eric Trump en schoonzoon en adviseur Jared Kushner, vertrouwelingen van de president, voormalige en huidige zakelijke werknemers, (ex-)campagneleiders en voormalige adviseurs van het Witte Huis. Ook de belangrijkste financiële vertrouweling van Trump, Allen Weisselberg, de voormalige justitieminister Jeff Sessions en voormalige Witte Huis adviseur Don McGahn staan op de lijst. De FBI, het Witte Huis en WikiLeaks werden om documenten gevraagd.

Allemaal een hetze