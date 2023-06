Vladimir Saldo, de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van de regio Cherson, is een hit op de sociale media. Terwijl de halve wereld zich zorgen maakt over de gevolgen van de verwoesting van de Kakhovkastuwdam beweerde Saldo met droge ogen dat er helemaal geen wateroverlast was. ‘Mensen wandelen rustig op straat’, vertelde de gouverneur. Dat hij zelf een helm op had, een kogelvrij vest droeg en achter hem toch iets anders aan de hand was leek hem niet te deren. Door een raam achter hem was duidelijk te zien dat de boel buiten toch heus onder water stond.

Het bijna hilarische optreden van Saldo werd natuurlijk razendsnel opgepikt door de sociale media. De vergelijkingen zijn niet van de lucht met de Iraakse voormalige minister van Informatie Mohammed Saeed al-Sahaf die ‘Bagdad Bob’ werd genoemd. Hij maakte zich onsterfelijk belachelijk door live te verklaren dat alles fantastisch en volgens plan verliep terwijl achter hem de bommen insloegen. ‘Bagdad Bob is terug’, juichen grappenmakers op Twitter.

Russisch paspoort

Over Saldo was wel een en ander bekend, hij is een buitenbeentje. Het voormalige parlementslid uit de partij van de vorige Oekraïense (en zeer Kremlinvriendelijke) president Viktor Janoekovitsj, was een van de eersten die na de Russische invasie van vorig jaar demonstratief een Russisch paspoort aanvroeg. Volgens hem omdat Rusland en Oekraïne altijd een waren geweest. Dat Saldo door Moskou tot gouverneur werd benoemd was niet zo heel vreemd, aangezien het lastig bleek kandidaten te vinden.

Je zou ook niet meteen aan Saldo denken voor een bestuursfunctie. Volgens een Oekraïense journalist, verbonden aan de Novaja Gazeta, staat hij symbool ‘voor economisch verval, corruptie en geweld’. Saldo zou betrokken zijn bij een aantal onopgehelderde moordzaken waarbij toevallig tegenstanders van hem het loodje legden. Hij kwam ook in het nieuws door zeer curieuze zakendeals, een yoga-drum bedrijf in Tsjechië en een ontvoeringszaak in de Dominicaanse republiek.

Saldo staat ook al een jaar op de EU-sanctielijst. Vreemd genoeg afficheerde hij zichzelf op zijn Facebookpagina met de gele en blauwe kleuren van Oekraïne. Saldo zou de afgelopen maanden zijn ontsnapt aan diverse aanslagen door Oekraïense partizanen. Eind vorig jaar ontving Saldo uit handen van Vladimir Poetin de medaille voor ‘Verdienste voor het Vaderland’.

Militaire plannen intact

Inmiddels heeft zelfs Saldo moeten erkennen dat er wel wat aan de hand is in zijn gebied. Maar ook daar gaf hij weer een draai aan. Door de overstromingen die door de damdoorbraak zijn ontstaan, is Oekraïne volgens gouverneur Vladimir Saldo niet in staat zijn tegenoffensief te lanceren en gebieden te heroveren. Oekraïense troepen kunnen door de verwoestingen ‘niks doen’, aldus de gouverneur. ,,We zullen zien wie probeert over te steken en hoe”, zei hij verwijzend naar de rivier Dnipro, die door de overstromingen veel breder is geworden. De Oekraïense regering zei eerder dat de militaire plannen intact zijn gebleven en nog steeds kunnen worden uitgevoerd.

Maar, typisch Saldo, blijft hij ook de evacuatie toch weer anders zien. Geen sprake van de ontreddering en de paniek die in Russische sociale media doorklinken. ,,Kinderen zijn geëvacueerd naar zee, naar mooie vakantiekampen in Cherson of op de Krim.”

