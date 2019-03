‘Niets aan de hand’: Franse touroperator verkoopt eerste vakanties naar Syrië

‘Duik als eerste weer in deze geschiedenis’ is de wervende tekst, waarmee Clio in no time twintig avonturiers wist te strikken voor de controversiële reis. Acht jaar oorlog hebben grote wonden getrokken in het land, waarvoor ook in Nederland nog steeds een negatief reisadvies geldt, maar daar lieten de cultuurliefhebbers zich niet door weerhouden. ,,Het was direct een succes’’, zegt directeur Jean-Pierre Respaut tegen het Franse persbureau AFP. Het negatieve standpunt van het ministerie schuift hij terzijde. ,,De situatie is momenteel veel stabieler. In grote delen van het land is het rustig, nu het regime het grootste deel van zijn grondgebied heeft heroverd.’’ Respaut verwacht de reis dit jaar nog vijf keer te kunnen aanbieden.

‘Taal van Jezus’

De tiendaagse rondreis gaat medio april van start. De reizigers zullen per auto de steden Damascus en kustplaats Lataki bezoeken. De historische plaats Palmyra, waarvan tempels en beelden door extremisten van IS werden vernield, staat eveneens op het programma. Hoogtepunten zijn ook de aan de Libanese grens gelegen kruisridderburcht Crac de Chevaliers en het dorp Maaloula, waar nog in de ‘taal van Jezus’ (Aramees) wordt gesproken. Respaut zegt dat er alles aan gedaan is om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. ,,Waar onze reizen ook heen voeren, het gaat altijd om veilige omgevingen’’, claimt de reisbaas. Zijn bedrijf trekt elk jaar 15.000 klanten naar alle bestemmingen. ,,Plekken zoals Aleppo en de Eufraat, die niet volledig ontwapend zijn, bezoeken we niet. Op sommige delen van de reis krijgt de groep politiebegeleiding.’’

Bewust groot risico

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is toch echt een andere mening toegedaan. ,,Clio stelt zijn klanten bewust bloot aan een groot risico’’, stelt het. Mocht het tot incidenten komen, dan draagt Clio daarvoor de verantwoording, is de reisorganisator meerdere keren te verstaan gegeven. ,,Syrië is nog altijd een land in oorlog.’’ Reizigers worden bij thuiskomst verhoord in het kader van de strijd tegen het terrorisme.



,,Er zijn in Syrië niet meer problemen dan in andere landen’’, houdt Respaut vol. Het ministerie is volgens de Fransman voorzichtig, maar zou voor andere landen niet dezelfde houding aannemen. ,,We gaan ook naar Pakistan’’, zegt hij. ,,We zijn er niet om het regime van Assad een goed imago te bezorgen. Het toerisme zal voor de Syriërs echter een middel zijn om terug te keren naar het normale leven.’’



Voor het begin van de oorlog, die uitbrak in 2010 en waarbij ruim 360.000 doden vielen, ontving Syrië jaarlijks 2 miljoen Europese toeristen. De reissector was goed voor 3 miljard euro per jaar, meldt AFP. Een lange boycot van Syrië als toeristische bestemming zou volgens Respaut de bevolking nog veel harder raken. ,,Dat zou hen na een jarenlange nachtmerrie dubbel straffen.’’