Niemand geloofde de ontvoering van Denise, nu krijgt ze twee miljoen euro

Maar twee maanden later vindt de waarheid toch zijn weg, als een voormalig, aan Harvard opgeleide, advocaat wordt gearresteerd bij een inbraak ergens anders in de Amerikaanse staat Californië. In zijn auto wordt DNA gevonden.



Als de politie de wagen van Matthew Muller (toen 38 jaar) onderzoekt in die andere zaak, worden haren gevonden van Denise Huskins. Die hangen aan een soort zwartgemaakte duikbril die de ontvoerder over haar ogen had geplaatst zodat ze niets zou kunnen zien tijdens haar ontvoering.



Op 8 juni 2015 wordt Muller in de boeien geslagen. Later gaat de man tot bekentenissen over. Hij geeft toe dat hij Denise ontvoerde. De voormalige marinier zou manisch-depressief zijn en was onder invloed van medicatie toen hij de vrouw uit haar huis haalde. In maart 2017 pleit hij schuldig en wordt hij veroordeeld tot 40 jaar celstraf.