Niels las 500 speeches van Poetin: ‘Hij gebruikt de Russische geschiedenis als wapen’

Dit gebeurde er vannacht: hevige gevechten in steden en meer media trekken zich terug

De strijd om verschillende steden in Oekraïne wordt heviger. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn meerdere explosies gehoord in onder meer Kiev, Charkov, Soemy en Zhytomyr. De havenstad Marioepol wordt volgens burgemeester Vadim Bojtsjenko ‘geblokkeerd’ door Russische troepen. De Russen hebben ondertussen een wapenstilstand aangekondigd voor Marioepol en Volnovacha.

5 maart