Nick (30) krijgt lachwekkende berekening van gasleverancier: ‘Moest even halfuur extra pauze nemen’

Lichaamsde­len vermiste Nederland­se gevonden in Rio de Janeiro

In het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft de politie in het water van de Guanabara Baai lichaamsdelen gevonden van de Nederlandse Britt Blom, die sinds december vorig jaar was vermist. Dat melden Braziliaanse media. De politie liet woensdag weten dat onderzoek van genetisch materiaal van de lichaamsdelen heeft aangetoond dat het inderdaad gaat om de 36-jarige Nederlandse.