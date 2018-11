New Yorkers niet blij met komst kantoor Amazon

Virginia en vooral New York geven bovendien grote hoeveelheden belastinggeld uit aan lokkertjes voor Amazon, dat een biljoen (een 1 met twaalf nullen) dollar waard is. Als het in Virginia in 2039 ruim 37.000 banen heeft gecreëerd, ligt onder meer 750 miljoen dollar in het verschiet. In New York kan Amazon tot 2,8 miljard dollar aan belastingkorting krijgen en ceo Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, krijgt er een helikopterplatform bij.



,,New York kan nu trots zeggen dat we de grootste, meest concurrerende economische ontwikkelingsinvesteringen in de Amerikaanse geschiedenis hebben aangetrokken'', zei gouverneur Andrew Cuomo, die zelfs aanbood zijn naam te veranderen in 'Amazon Cuomo'. Amazon brengt banen, belastinginkomsten en economische activiteit, meent hij.



Maar New Yorkers zijn helemaal niet blij met de deal. Die kost de belastingbetaler veel te veel, stelt bijvoorbeeld Mike Gianaris, die de wijk in stadsdeel Queens waar Amazon zich wil vestigen, Long Island City, vertegenwoordigt in de senaat van de staat New York. ,,Waarom kan Google 20.000 banen naar New York brengen zonder publiek geld? Amazon heeft iedereen tegen elkaar uitgespeeld.''