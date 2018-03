New Yorkers krijgen van stad gratis online beveiliging

,,Als bestuurders is het onze taak om er voor te zorgen dat mensen online veilig zijn", zei burgemeester Bill de Blasio bij de presentatie van het nieuwe platform NYC Secure.



Vanaf de zomer kan via het platform een smartphone-app worden gedownload die gebruikers waarschuwt als er iets verdachts gebeurt op hun telefoon. Later in het jaar komt er ook een programma dat helpt om internetverkeer via publieke wifi-netwerken beter te beveiligen. Het is de bedoeling om ook daarna regelmatig nieuwe beveiligingsoplossingen beschikbaar te stellen.



,,New Yorkers zijn niet veilig online. We kunnen niet wachten tot andere overheden of de private sector daar wat aan doen", zei De Blasio.