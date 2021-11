New York Times: VS verzwegen tientallen burgerdoden bij bombardement Syrië

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft verzwegen dat bij een luchtaanval op posities van Islamitische Staat in Syrië in maart 2019 tientallen burgerslachtoffers zijn gevallen. Een jurist van de luchtmacht waarschuwde direct na de aanval door twee vliegtuigen dat waarschijnlijk het oorlogsrecht was geschonden. In plaats van een onderzoek in te stellen, probeerde het leger alle sporen uit te wissen, zo schrijft The New York Times . Bij het bombardement vielen tachtig doden, onder wie mogelijk zestig burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen.

De krant deed maandenlang onderzoek naar het bombardement bij het plaatsje Baghuz en had inzage in geheime documenten en sprak met betrokkenen. Baghuz was de laatste nederzetting in Syrië die in handen was van IS en veel strijders hadden zich daar met hun gezinnen teruggetrokken.

De legerleiding erkende voor het eerst dat de aanval had plaatsgevonden toen The New York Times haar confronteerde met de uitkomsten van het onderzoek. In een verklaring zei de legerleiding dat het bombardement gerechtvaardigd was, omdat zeker zestien IS-strijders werden gedood en slechts vier burgers. Vrouwen en kinderen vochten soms ook voor IS, en daarom is het mogelijk dat onder de andere zestig doden ook militanten waren, aldus de verklaring.

De aanval werd uitgevoerd in opdracht van een geheime commando-eenheid, Task Force 9. Het was ook deze groep die naderhand onderzocht of de regels waren overtreden. Coalitietroepen wisten later op de grond alle sporen van het bombardement uit, schrijft de krant.