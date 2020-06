New York onderzoekt banden tussen zedendelinquent Jeffrey Epstein en Deutsche Bank

Het onderzoek naar de rekeningen van Epstein bij de bank wordt volgens de ingewijde uitgevoerd door het Department of Financial Services van New York als onderdeel van een bredere blik op de praktijken van Deutsche Bank. The New York Times maakte eerder al melding van het onderzoek, dat volgens de krant zou kunnen leiden tot daadwerkelijke actie tegen Deutsche Bank deze maand. De autoriteiten zouden vooral kijken naar het besluit van Deutsche Bank om zaken te blijven doen met Epstein nadat er vanuit de bank meldingen waren gedaan bij de federale overheid over transacties waarbij Epstein geld overmaakte naar het buitenland. Een woordvoerder van Deutsche Bank zei dat de relatie tussen de bank en Epstein wordt betreurd en dat de reputatie van het financiële concern van het grootste belang is.

Misbruik en zelfmoord

Financier en multimiljonair Epstein zou jarenlang jonge vrouwen hebben misbruikt op zijn privé-eiland in de Cariben. Hij zou honderden meisjes naar zijn eiland hebben later overvliegen. Rond de misbruikzaak doken diverse namen van prominenten op. Zo was de Britse prins Andrew een van de bekenden van Epstein. Epstein, die volhield onschuldig te zijn aan het misbruik, pleegde vorig jaar zelfmoord, terwijl hij in voorarrest zat. Eerder werd hij in Florida al veroordeeld voor kindermisbruik.



Hij zou zich hebben verhangen in zijn cel in een New Yorkse gevangenis, maar aan die lezing wordt getwijfeld. Epstein zou vanwege de kans op zelfdoding in de gaten worden gehouden, maar zag toch kans zich van het leven te beroven. Beelden van gevangeniscamera's zijn per abuis gewist en het Openbaar Ministerie verwijt het bewakers dat ze sliepen, of op internet zaten, terwijl ze op Epstein hadden moeten letten.



Epstein stond onder extra bewaking, nadat hij met blauwe plekken in zijn hals op de celvloer was gevonden. Hij stond daarna onder strenge observatie, maar werd een week voor zijn dood uit ‘zelfmoordwacht’ gehaald. Twee bewakers werden opgepakt op verdenking van vervalsing. Zij hadden Epstein elk half uur moeten controleren en dit noteren in een verslag. Na diens dood zouden de bewakers de gegevens hebben aangepast.