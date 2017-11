New York gaat 57 kruispunten beveiligen uit angst voor nieuwe aanslag

Een van de kruispunten die extra beveiliging krijgt is de plek bij het World Trade Center waar Sayfullo Saipov zijn aanslag pleegde, zo zei woordvoerder Ben Sarle. De plekken waar de afzettingen moeten komen, worden in overleg met de politie gekozen. 'Niemand is er beter op voorbereid om de veiligheid van onze burgers te waarborgen dan de New Yorkse politie en we zullen blijven afgaan op hun kennis en expertise met betrekking tot terrorismebestrijding in de stad.'