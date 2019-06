Neparts die eigen gezin uitmoordde om dubbelleven in stand te houden vandaag vrijgelaten

Na ruim 25 jaar in de cel doorgebracht te hebben is vijfvoudig moordenaar Jean-Claude Romand vandaag vrijgelaten. De Fransman (65) werd in 1996 veroordeeld tot levenslang vanwege de moorden op zijn vrouw, kinderen en ouders nadat zijn dubbelleven ontmaskerd dreigde te worden.

Het dubbelleven van Romand startte in 1975, toen hij zich versliep voor zijn examen Psychologie. De Fransman besloot tegenover zijn omgeving net te doen alsof hij geslaagd was, waarna hij op die leugen een volledig verzonnen carrière bouwde. Hij deed alsof hij werkzaam was voor de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, wat zelfs zijn eigen vrouw geloofde.

Zij zag hem elke dag ‘s ochtends vertrekken en ‘s avonds weer terugkeren, dus jarenlang had zij geen reden tot wantrouwen. In werkelijkheid zat Romand op werkdagen urenlang in cafés, las hij boeken in bibliotheken of zat hij in zijn auto.

De Fransman kon deze leugen bekostigen dankzij een niet-bestaande Zwitserse belegging, waarmee hij honderdduizenden euro's aftroggelde bij vrienden en kennissen. Op een gegeven moment vroegen zij echter wanneer ze de winsten van hun beleggingen zouden krijgen en begon men onraad te ruiken. Toen de vrouw van Romand naar de Wereldgezondheidsorganisatie belde kreeg ze te horen dat niemand daar ooit van Romand gehoord had, waarna het spel uit leek te zijn.

Moorden om dubbelleven in stand te houden

Romand weigerde echter zijn leugens op te biechten. Hij ging in de nacht van zaterdag 9 januari 1993 zelfs tot drastische maatregelen over. De Fransman sloeg de schedel van zijn vrouw in met een deegroller, waarna hij gewoon naast haar ging slapen. De volgende dag deed hij tegenover zijn kinderen alsof er niets aan de hand was, maar in de nacht erop schoot hij zijn zevenjarige dochtertje en vijfjarige zoontje dood met een jachtgeweer. Toen de volgende ochtend aanbrak ging de Fransman naar zijn ouders om een maaltijd met hen te nuttigen. Hierna schoot hij zijn ouders en hun waakhond dood.

Hier hielden de pogingen om zijn dubbelleven vol te houden niet op, want een ex-minnares eiste nog een geleend bedrag terug. Romand vertelde haar dat ze samen zouden gaan dineren met een Franse minister en haalde haar op. In de donkerte van de avond deed hij alsof hij de weg kwijtraakte, waarna hij haar probeerde te wurgen. Dat mislukte, dus hij beloofde haar leven te sparen als ze zou zwijgen en zette haar thuis af. Hierna reed hij naar zijn eigen huis, waar de lichamen van zijn vrouw en kinderen nog lagen. Om zijn sporen uit te wissen stak hij het huis in brand, terwijl hij er zelf in aanwezig was. De brandweer haalde hem levend uit de vlammen. In een onderzoek na de brand brachten rechercheurs de schokkende waarheid aan het licht.