Negen miljoen mensen sterven door verontreinigingen industrie

Volgens de onderzoekers sterven zelfs meer mensen door blootstelling aan verontreinigde lucht, grond en water dan aan alcohol, obesitas, verkeersongelukken, ondervoeding en malaria, aids en tuberculose bij elkaar. In totaal sterft 16 procent van de wereldbevolking aan verontreinigingen.



Zo’n 92 procent van de sterfgevallen doet zich voor in ontwikkelings- en groeilanden. In sommige landen, zoals India en Madagaskar, is vervuiling zelfs verantwoordelijk voor een kwart van alle overledenen.



,,Vervuiling is meer dan een ecologisch probleem: het is een diepgaande bedreiging die veel aspecten van het menselijk welzijn en de gezondheid in gevaar brengt", aldus onderzoeker en hoogleraar Philip Landrigan, co-voorzitter van The Lancet.



Een op de zes mensen stierf door een vervuilde omgeving, waarvan in India 2,5 miljoen mensen en in China 1,8 miljoen. Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat de impact van veel vervuilende stoffen nog onbekend is. Dat schrijft De Morgen vandaag.