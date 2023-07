Negen jaar cel voor man die gevangene verkrachtte tijdens transport in VS

Volgens de aanklagers was Hankins in maart 2020 ingehuurd om de vrouw, die in voorarrest zat, van een gevangenis in Olympia, in de staat Washington, naar een gevangenis in St. Paul, in de staat Minnesota te vervoeren. Tijdens een tussenstop in Joplin, Missouri, dwong hij de vrouw een toiletgebouw binnen te gaan en verkrachtte haar daar, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag bekend. Een dna-onderzoek bij aankomst in Minnesota, bevestigde het verhaal van de vrouw.