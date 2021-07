Negen doden door aardverschuivingen in India: angstaanjagende beelden van vallende rotsblokken

video Vijf dingen die je moet proberen in Tokio: ‘Besef je wel hoe lekker dit toilet is?’

25 juli Sporters komen deze Olympische Spelen in Tokio, mede door corona, waarschijnlijk amper verder dan trainingsbaan en hotelkamer. Toch zouden zij, en iedereen die Japan ooit bezoekt, dit ook moeten proberen. Joost Zoekt het Uit in Tokio over waterstralen op intieme plekken en warme blikjes uit de automaat.