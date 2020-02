Negen doden bij schietpartijen Duitse shishalounges, dader dood gevonden in woning met nóg een lijk

Update / videoBij twee schietpartijen in het Duitse Hanau zijn zeker negen doden en vijf gewonden gevallen. In twee shishalounges zijn schoten gelost. De vermoedelijke dader is dood aangetroffen in zijn woning. Daar werd nóg een lijk aangetroffen. Het totale dodental staat daarmee nu op elf.

Volgens de politie handelde de dader alleen. De eerste schoten werden woensdagavond rond 22.00 uur afgevuurd in de shisha-bar ‘Midnight’ op de Heumarkt in het centrum van Hanau. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven. Daarvandaan is de schutter de wijk Kesselstadt ingevlucht, waar hij vanuit de auto nogmaals op een lounge heeft geschoten. Hierbij vielen voor zover bekend vier slachtoffers.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een verslaggever zag kogelhulzen op straat liggen voor een van de zaken. Op foto’s is een auto te zien bedekt met folie, met glasscherven ernaast.

De politie startte direct een grote zoektocht naar de vermoedelijke dader(s) en zette daarbij helikopters in. Getuigen werd gevraagd informatie door te geven. Lange tijd was niet duidelijk of er een of meerdere daders waren, maar rond 05.00 uur ’s ochtends liet de politie weten dat het de vermoedelijke dader dood in zijn woning had aangetroffen, samen met nog een ander lichaam. Volgens de politie handelde de dader alleen, over zijn motieven is vooralsnog niets bekend. Over de identiteit van het tweede lichaam is ook niks bekend.

Volledig scherm Politie op straat in Hanau, nabij Frankfurt, na de schietpartij. © REUTERS

De auto van de vermeende dader is vannacht onderzocht op eventuele boobytraps. In Duitse media wordt gezegd dat er onder meer munitie, tijdschriften en een holster voor een wapen in het voertuig lagen. Volgens het Duitse Bild had de man een jachtvergunning. Ook citeert Bild uit politiekringen dat de dader de Duitse nationaliteit heeft.

‘Verschrikkelijk’

,,Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky van Hanau gisteravond in een verklaring. ,,Deze avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.” Over het motief achter de schietpartij kon Kaminsky nog niets zeggen. Parlementslid namens Hanau, Katja Leikert (CDU),reageert ook geschokt. ,,In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Hanau, dat zo’n 90.000 inwoners heeft, ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.