Neergeschoten Jacob Blake ‘met handboeien vast aan ziekenhuisbed’

‘Meer dan 200 tegenstan­ders bewind gearres­teerd in Belarus’

4:43 In de Belarussische hoofdstad Minsk zijn massaal tegenstanders van het autoritaire staatshoofd Alexander Loekasjenko gearresteerd. De speciale politie OMON ondernam in de nacht van donderdag op vrijdag actie tegen vreedzame demonstranten in de hoofdstad. Mensenrechtenorganisatie Wesna sprak van meer dan 200 arrestaties, aanzienlijk meer dan in de afgelopen dagen.