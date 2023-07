Nederlandse wandelaar in Frankrijk omgekomen door vallende stenen

Wat als de asteroïde ter grootte van flatgebouw wél richting aarde vloog: ‘We kunnen duwtje geven’

Een asteroïde zo groot als een flatgebouw suisde vorige week vlak langs de aarde. Wat als het projectiel - dat niet werd opgemerkt door ruimtediensten - recht op de planeet was geklapt? „Bij een voltreffer in de buurt van Amsterdam praat je over duizenden slachtoffers.”