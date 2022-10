‘Nederlandse vrouw schenkt Belgische stad Brugge miljoenenerfenis’

rechtszaak Agent (26) stopt loopbaan na doodschie­ten Nederlan­der ‘die alles kwijt was’

De 26-jarige agent die in april 2018 een 51-jarige Nederlander in Luxemburg doodschoot, heeft zijn loopbaan bij de politie beëindigd. Dat kwam naar voren in de rechtszaak die gisteren in Luxemburg van start is gegaan. De jonge diender wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van onvrijwillige doodslag. Zelf beroept hij zich op noodweer.

