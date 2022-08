Nederlandse vrouw krijgt drie jaar cel voor donaties aan terreurbeweging al-Shabaab

Een 38-jarige vrouw uit Nederland is maandag in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor financiële ondersteuning van de islamitische terreurbeweging al-Shabaab.

De opgelegde straf is flink lager dan de acht jaar cel die de openbaar aanklager had geëist tegen Farhia Hassan uit Terneuzen. Een volksjury van de rechtbank in de stad Alexandria (Virginia) verklaarde haar in mei schuldig aan samenzwering om materiële steun te verlenen aan terroristen.

De vrouw verklaarde maandag via een Somalische tolk in haar laatste woord dat ze geen aanhanger van al-Shabaab is maar geld doneerde om het Somalische volk te helpen.

Hassan was volgens de aanklager een van ongeveer vijftien vrouwen die online bijeenkwamen in een chatroom en regelmatig kleine bedragen toezegden ter ondersteuning van militanten van al-Shabaab in Somalië en Kenia. Hoewel het lastig was om de geldstromen te volgen, doneerde de Nederlandse in een periode van drie jaar volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo'n 300 dollar. Daarmee kon in Somalië volgens haar het maandloon van een al-Shabaab-strijder worden betaald of een ​​kalasjnikov of een kameel worden gekocht.

7 jaar gevochten tegen uitlevering aan VS

De in Somalië geboren Hassan, moeder van zes kinderen, kreeg als tiener asiel in Nederland. Ze werd in 2014 al aangeklaagd maar vocht zeven jaar lang tegen haar uitlevering aan de VS. Haar advocaten vroegen de rechtbank om een ‘minimale straf’ van niet meer dan negen maanden vanwege de ‘minimale bijdragen’ die aan hun cliënt werden toegeschreven. ,,Mevrouw Hassan is al genoeg gestraft’’, luidde het in hun slotpleidooi.

De vrouw had volgens hen nooit mogen worden aangeklaagd in de VS. Ze noemden het ‘overdreven’ om een ​​Nederlandse vrouw zonder enige connectie met Amerika voor de rechter te slepen voor het steunen van Somalische militanten.



Hoewel al-Shabaab door de Verenigde Staten is aangewezen als terroristische organisatie, had de islamitische beweging die classificatie in Nederland en de Europese Unie niet in de periode dat de onlinevrouwengroep actief was, van 2011 tot 2014.

