Nederlandse vrouw inhaleert lachgas tijdens achtervolging, drie Belgische agenten gewond

VIDEO ‘Journalis­ten en activisten gehackt met Israëli­sche spionage­soft­wa­re’

19 juli De Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt om 37 mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld te hacken. Dat melden diverse internationale media, zoals The Washington Post, Le Monde en The Guardian op basis van eigen onderzoek. De telefoonnummers verschenen op een lijst van meer dan 50.000 nummers die volgens de onderzoekers mogelijk het doelwit waren voor surveillance door regeringen die Pegasus gebruiken.