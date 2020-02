Nederlandse vrouw (37) zwaargewond bij vechtpartij met Engelsen in Oostenrijk

Bij een uit de hand gelopen ruzie na een cafébezoek in het Oostenrijkse Fügen (Tirol) is een 37-jarige vrouw uit Nederland zwaargewond geraakt. Ze maakte deel uit van een groep Nederlanders die het aan de stok kreeg met een groep Engelsen. De leeftijden van de betrokkenen variëren volgens Oostenrijkse media van 16 tot - opmerkelijk genoeg - 63 jaar.

Het incident vond woensdagavond plaats omstreeks 20.15 uur. Na een woordenwisseling raakten de twee groepen slaags met elkaar. Daarbij raakte de 37-jarige Nederlandse gewond aan haar gezicht. Ze belandde in het ziekenhuis in Schwaz maar de verwondingen bleken zo ernstig dat ze werd overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in Innsbruck. Drie andere betrokkenen raakten lichtgewond: een 24-jarige Nederlandse vrouw en twee Engelse mannen van 39 en 63 jaar. Ze werden ter plaatse aan hun verwondingen behandeld.

De oorzaak van de ruzie en de daaropvolgende vechtpartij is nog onduidelijk. de politie onderzoekt de zaak. Tegen alle betrokkenen is proces-verbaal opgemaakt, dat inmiddels is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Innsbruck.

Eerdere incidenten

Het is al de vierde keer in korte tijd dat Nederlanders in Oostenrijk betrokken raken bij vechtpartijen waar gewonden vallen. Een week geleden werd een 32-jarige vakantieganger uit Nederland in Sankt Anton (Tirol) gearresteerd na een ruzie waarbij een 40-jarige Noor zwaargewond raakte. De dertiger ging er na het incident vandoor, maar kon de volgende dag worden ingerekend.

De Nederlander viel de Noor aan bij de ingang van een horecagelegenheid. Hij haalde uit met zijn vuist en raakte de Scandinaviër vol in het gezicht, verklaarde de politie tegenover Oostenrijkse media. Door de klap knalde de Noor eerst met zijn hoofd tegen de toegangsdeur en daarna keihard op de vloer.

Agent gewond

Twee weken geleden werd in dezelfde Oostenrijkse deelstaat ook al een Nederlandse wintersporter gearresteerd. Dit omdat hij in Mayrhofen een agent twee vuistlagen in het gezicht had verkocht. Dat gebeurde na een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De agent raakte gewond, melden Tiroler media.

De 20-jarige agressieveling werd opgepakt en vastgezet, in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie.

Kapotte fles

In het eveneens populaire Zell am See, zo’n 100 kilometer oostelijker, werd medio januari een 18-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd omdat ze een Oostenrijkse leeftijdsgenoot zwaar had mishandeld. Dat gebeurde volgens de politie tijdens een ‘wild gevecht’ in een discotheek. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis.

De problemen begonnen nadat een 26-jarige Nederlander een Oostenrijker van de tafel trok waarop hij stond te dansen. De danser raakte daarbij gewond aan zijn hand. Daarop bemoeiden zowel een andere Oostenrijker als leden van de groep Nederlanders zich met de zaak. Een van de Oostenrijkers belandde op de grond. Op dat moment kwam de 18-jarige Nederlandse vrouw volgens de politie tussenbeide. Ze schopte de Oostenrijker enkele keren tegen het hoofd en bewerkte hem daarna met een kapotgeslagen fles.

Niet aangepakt

Volgens burgemeester Andreas Haas van Gerlos, een van de favoriete wintersportbestemmingen onder Nederlanders, is er geen sprake van een ‘Hollanders-probleem’. ,,Als er zoveel alcohol in het spel is, leidt dat vroeg of laat tot problemen.” Wel vreest hij dat de Nederlanders die over de schreef gaan niet worden aangepakt in eigen land. ,,Er wordt niet goed genoeg samengewerkt tussen de landen, daardoor lijken mensen zich van alles te kunnen permitteren”, verklaarde hij begin februari tegen deze site.