Nederlandse vrijwilliger Ruben mag Nepalese cel uit

De Nederlander Ruben Coppoolse (39), die op dit moment in een gevangenis in Nepal verblijft, mag naar huis. Zijn zus en haar schoonmoeder hebben de benodigde 2500 euro ingezameld voor zijn borgtocht. Ruben was vergeten zijn visum te verlengen, en werd opgepakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het geld voor Coppoolse inmiddels binnen is, en dat het naar de autoriteiten in Nepal wordt overgemaakt. Zodra het gestort is, kan hij worden vrijgelaten. Het is niet bekend hoe lang dat nog gaat duren.

Ruben, die oorspronkelijk uit de buurt van Den Helder komt, werkte de afgelopen twee jaar als vrijwilliger in Nepal. Hij gaf daar onder meer Engelse les op scholen, en hielp kansarme gezinnen mee op het land. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats en was altijd erg druk, waardoor hij volgens zijn zus vergat om een nieuw visum aan te vragen. Toen hij een leraar aangaf die zich aan kinderen vergreep, nam die persoon revanche door de autoriteiten erop te wijzen dat de Nederlander illegaal in Nepal was, zegt zijn zus Davinia Coppoolse.

De zus en haar schoonmoeder (die te hulp was geschoten) hebben vanmorgen het geld naar Buitenlandse Zaken overgemaakt. Met een noodoproep op een crowdfundingssite kregen ze het benodigde bedrag van 3500 euro bij elkaar: 2500 euro voor zijn vrijlating, en 1000 euro voor het ticket terug naar Nederland. Inmiddels staat de teller op ruim 4000 euro.

Zus Davinia is heel blij, en wil iedereen die heeft gedoneerd ontzettend bedanken, vertelt ze aan de telefoon. ,,We hadden dit alleen echt niet gekund. Niemand van ons had zo'n bedrag. Ik ben zo blij dat hij niet meer in de gevangenis hoeft te blijven. Hij had daar wel 3,5 jaar kunnen zitten. Natuurlijk is het ook verdrietig dat hij Nepal op deze manier moet verlaten, hij heeft daar zo veel kinderen geholpen. Volgens mij mag hij nu ook een aantal jaar het land niet meer in. Maar voor nu zijn we vooral blij dat hij naar Nederland komt.”

Volgens Buitenlandse Zaken wil Coppoolse ook graag het land verlaten, en zal hij zodra al het papierwerk rond is, terug naar Nederland komen.