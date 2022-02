Nederlandse vader haalt kinderen weg uit Oekraïne: ‘Impact van Poetins speech is groot’

Het Kremlin kondigde gisteravond tot woede van Kiev en veel Westerse landen aan de pro-Russische regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten te erkennen. In een televisietoespraak legde president Vladimir Poetin uit waarom en sprak hij dreigende taal over Oekraïne, de Verenigde Staten en over de rol van de Navo. ,,Ze proberen ons ervan te overtuigen dat de Navo een vredelievend en puur defensief bondgenootschap is. Ze zeggen steeds dat het geen bedreiging vormt voor Rusland. Ze vragen ons om hen op hun woord te geloven. Maar we kennen de echte waarde van zulke woorden”, zei hij onder meer.



De speech, die overigens meer over de geschiedenis van Oekraïne ging en niet zozeer over het conflict, maakte door de dreigende toon veel indruk in Oekraïne, vertelt Dirck Smits van Oyen, die al jaren in Kiev woont en een groot akkerbouwbedrijf bestiert. ,,Het is hier erg spannend en dat komt vooral door die angstaanjagende speech van Poetin, die ze hier als een verkapte oorlogsverklaring zien. Deze man is duidelijk niet klaar met ons. Iedereen in Kiev speculeert er momenteel op los, het is wachten op meer acties.”