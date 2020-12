Nederlandse trucker zwaargewond na botsing in Duitsland, zoontje (10) komt met schrik vrij

Hoogge­rechts­hof VS verwerpt rechtszaak tegen verkie­zings­uit­slag

13 december Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag een rechtszaak nietig verklaard die door Texas was aangespannen om de stemresultaten van de presidentsverkiezingen van 3 november in vier staten ongeldig te verklaren. Het is de zoveelste nederlaag die zittend president Donald Trump heeft geleden in zijn juridische strijd om de overwinning van aankomend president Joe Biden ongedaan te maken.