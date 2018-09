Nederlandse trucker (53) varkenstransport omgekomen in Duitse file

Tyfoon Jebi legt leven in westen van Japan plat

5:56 De tyfoon Jebi is iets na twaalf uur 's middags lokale tijd (5.00 uur Nederlandse tijd) aan land gekomen op het schiereiland Shikoku in het westen van Japan. De storm heeft het openbare leven in een groot deel van het land helemaal platgelegd. Jebi is een van de zwaarste stormen dit seizoen.