'Nederlandse toerist doodgeschoten bij kroeg Ecuador’

Bij een schietpartij in Ecuador is gisteravond een Nederlandse toerist om het leven gekomen, schrijven landelijke media. Het incident gebeurde op de trappen van een kroeg in het centrum van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador (2,3 miljoen inwoners).

De dodelijke schietpartij is vermoedelijk het gevolg van een poging tot diefstal, schrijft El Universo, een van de grootste dagbladen in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens de krant kwam een nog onbekend persoon rond 21.00 uur richting de kroeg gelopen en probeerde hij de bezittingen van de Nederlander te stelen.



Het slachtoffer verzette zich tegen de beroving en werd vervolgens neergeschoten. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn vrienden, meldt radiozender Union Radio 580. Omstanders raakten na het incident in paniek, zo valt ook te zien op beelden die op sociale media circuleren. In een van de video’s is te zien dat de Nederlander op een brancard uit het café wordt getild door hulpverleners.



De man werd vrij snel na de schietpartij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij uiteindelijk komen te overlijden. Volgens verschillende media zijn eenheden van de politie naar de kroeg gegaan om bewijs te verzamelen en de schutter te identificeren. Of dat heeft geleid tot een arrestatie, is nog niet bekend.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon vanochtend geen verdere informatie verstrekken en onderzoekt de situatie.

Onrustig in Ecuador

In Ecuador is het al tijden onrustig door toenemend vuurwapengeweld. In oktober riep president Guillermo Lasso de noodtoestand uit in het land, dat al tijden worstelt met een toename van drugsgerelateerd geweld. ,,In de straten van Ecuador is er maar één vijand: drugshandel”, zei de president destijds in een tv-toespraak. ,,Ecuador maakt een periode van onzekerheid door, een onzekerheid die door verschillende factoren wordt veroorzaakt, waaronder drugshandel.” Hij benadrukte dat het land ‘sterkere, solidere’ strijdkrachten nodig heeft.

Eind september kwam het in een gevangenis in het zuidwesten van het land tot gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes die banden hebben met drugshandel en Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Daarbij kwamen 119 gevangenen om. Dit jaar waren er al meerdere bloedige confrontaties tussen rivaliserende bendes in de overbelaste en onderbezette gevangenissen van het land. Er zitten zo’n 39.000 mensen vast in de 65 gevangeniscomplexen in Ecuador, terwijl die zijn ingericht voor grofweg 30.000 gevangenen.

