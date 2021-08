Nederlandse toerist (37) overlijdt in Barcelona na inslikken autosleutel

gardameer Nederland­se vakantie­gan­gers trappen landgenoot (18) tot bloedens toe na stapavond in Italiaanse club

9:48 In de Noord-Italiaanse plaats Lazise, gelegen aan het Gardameer, is een 18-jarige Nederlander flink mishandeld door een groepje landgenoten. Dat gebeurde vorige week na een stapavond in een plaatselijke discotheek, bevestigt de Italiaanse politie tegen deze nieuwssite. Het 18-jarige slachtoffer liep flinke verwondingen op in het gezicht en had meerdere hechtingen nodig. Tegen de verdachten is aangifte gedaan van zware mishandeling.