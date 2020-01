Nederlandse Tanja Nijmeijer keert voormalige guerrillagroep FARC de rug toe

De Nederlandse sloot zich op haar 24ste aan bij de FARC en kwam bij de gewapende rebellen. Ze was onder meer betrokken bij aanslagen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Later maakte ze, als vertaler en onderhandelaar, deel uit van een vredesdelegatie die op Cuba onderhandelde met de Colombiaanse regering. In 2010 zette de Amerikaanse overheid haar op de terreurlijst. Het vredesakkoord tussen de FARC en de regering van Colombia werd getekend in 2016, waarna het grootste deel van de circa 7000 FARC-strijders de wapens neerlegde. Daarmee kwam een einde aan een bloedig conflict dat ruim een halve eeuw had geduurd. Vanaf dat moment gaat de ooit gewapende guerrillagroepering door het leven als politieke partij.

‘Tijd om te vertrekken’



‘De partij is voor mij veranderd in iets wat ik nog niet kan verwerken en misschien wel nooit zal begrijpen’, laat de Nederlandse weten. ‘Ik denk dat het tijd is om te vertrekken, voordat ik een obstakel word.’ Nijmeijer, die onder haar kameraden bekendstond als Alexandra Nariño, zegt al jarenlang geen goed gevoel te hebben gehad bij wat er werd ‘besloten, besproken of gepland’.



‘Ik weet zeker dat het niet meer bij me past’, schrijft ze. Nijmeijer, die in 2012 door hoogleraar Beatrice de Graaf een van 's werelds gevaarlijkste vrouwelijke terroristen werd genoemd, laat in haar ontslagbrief wel weten ‘veel en oprechte’ waardering voor haar voormalige medestrijders te hebben. Ze zal geen taken voor de FARC meer uitvoeren, maar zegt wel klaar te staan voor wie haar persoonlijk nodig heeft.