Nederlandse studenten urenlang vast in Frankrijk door lawines

Door het lawinegevaar was de aan- en afvoer van reizigers verstoord en zaten de circa zestig studenten van de Hogeschool Utrecht lang in onzekerheid hoe en waar zij de nacht zouden doorbrengen. ,,Voor mijn gevoel was het -20”, zo reageerde Ismail Azarkane, een van de studenten. Omstreeks 02.00 uur werden ze eindelijk door een bus opgehaald en naar het dal gebracht.

Omstreeks 02.00 uur werd de groep studenten van het wintersportoord naar het dal vervoerd. Volgens Azarkane deed de chauffeur die hen reed dit in zijn rusttijd.



Even na half vijf in de ochtend bereikte de bus met studenten onder politiebegeleiding het dorp. ,,We hebben gehoord dat er een bus vanuit Nederland onderweg is om ons op te halen en daar wachten we nu op. Anders wordt het toch hier in een gymzaal slapen op veldbedden. Maar we zitten nu in ieder geval warm”, aldus Azarkane.