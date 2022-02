Nederlandse stichting heeft vluchtplan klaar voor kindertehuizen Oekraïne

Ze maakten zich al een tijdje zorgen over de verhoogde oorlogsdreiging in het grensgebied. Nu de Russische president Vladimir Poetin de opstandige republieken Donetsk en Loehansk officieel heeft erkend, is de vraag actueel of de twintig kinderen die de stichting Breath - Care for Kids opvangt in de plaatsen Konstantinovka en Pokrovsk daar kunnen blijven.