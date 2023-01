Nederlandse skiester (28) omgekomen in Oostenrijkse Alpen

De vrouw was in het gezelschap van drie andere Nederlanders, twee mannen en nog een vrouw. Het viertal was rond 10:15 uur begonnen aan een afdaling op de rode piste van het skigebied Hintertuxer Gletscher richting de de vallei, toen zowel de 28-jarige als de 27-jarige vrouw los van elkaar vielen.

De andere vrouw gleed over de rand van de helling en raakte ernstig gewond bij de val. Zij werd met een reddingshelikopter naar het Kufstein-ziekenhuis gevlogen en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck. De twee Nederlandse mannen die vlak voor de twee slachtoffers afdaalden, bleven ongedeerd.

Op de plek des onheils was een half uur later opnieuw een ski-ongeluk. Een 55-jarige Duitser raakte er bij een val ernstig gewond en werd per helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck overgebracht. Later op de dag raakte op vrijwel dezelfde piste een Duitser zwaar gewond aan een oog nadat hij om onbekende redenen tegen een afzetting was geklapt.