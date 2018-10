Nederlandse Rode Kruis: In Sulawesi is werkelijk aan alles gebrek

Hulporganisatie Cordaid steunt een netwerk van lokale instanties die meteen in actie zijn gekomen om de situatie in kaart te brengen en de hulpverlening te starten. Ook na de tsunami van 2004 verleende Cordaid noodhulp in Indonesië. Volgens een medewerker is er rond Donggala nog een heel rampgebied waar nog nauwelijks iets over bekend is. ,,Daar is geen communicatie mee mogelijk."



Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami. Mensen die op zoek zijn naar familieleden in het getroffen gebied kunnen contact opnemen met het Indonesische Rode Kruis via gempadonggala.RFLPMI.



Ook mensen van Unicef zijn er druk bezig. Ze proberen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te regelen. Omdat honderden scholen in het gebied zijn beschadigd, wil Unicef kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs bieden, wat ze ook helpt om weer in een dagelijkse structuur te komen en ellendige ervaringen te verwerken.