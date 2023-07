Nederlandse rallydeelnemer veroordeeld voor ‘dronkemansgeintje’ op luchthaven Slowakije

Een Nederlandse twintiger is in Slowakije bij verstek veroordeeld voor een wel heel opmerkelijk nachtelijk incident op de internationale luchthaven van Košice. Zwaar beschonken verschafte hij zich toegang tot het luchthaventerrein, klom in een tankwagen en startte de motor.

Ver kwam de 24-jarige man uit Eindhoven niet, want een medewerker van de luchthavenbeveiliging die ‘beweging’ had gezien op een van zijn beeldschermen, sloeg alarm, rukte uit naar de hangar en drukte op de noodknop aan de buitenkant van de cabine van de tankwagen. Daarna kalmeerde hij de indringer, die vervolgens werd gearresteerd, schrijft de regionale krant Korzár terugblikkend op het incident in de zomer van vorig jaar.

De twintiger verklaarde na het uitslapen van zijn roes dat hij zo’n vijftien tot twintig biertjes had gedronken - goed voor 3 tot 4 promille alcohol in het bloed - en zich na een tijdje ‘bijna niets’ meer kon herinneren van de bewuste avond en nacht van 6 op 7 juli vorig jaar. Hij herinnerde zich nog wel in de tankwagen te zijn geklommen en de motor te hebben gestart, maar was naar eigen zeggen niet van plan ermee te gaan rijden, omdat hij niet wist hoe dat moest.

Arnoldus Cornelis Ludovicus B. werd aangeklaagd voor ongeoorloofd gebruik van een motorvoertuig en vernieling. Hem hing een gevangenisstraf van drie tot tot acht jaar boven het hoofd. ‘Het voertuig had een aanzienlijke waarde van 62.000 euro. Bovendien bevatte de tankwagen 25.000 liter brandstof ter waarde van 66.500 euro. De schade aan het hek van het luchthaventerrein bedroeg 100 euro’, aldus de krant.

De rechtbank in Košice, de een na grootste stad van het land, veroordeelde de Nederlander vorige week tot een boete van 1800 euro en een gevangenisstraf van twee jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. ‘Het dossier wordt momenteel vertaald en daarna naar Eindhoven gestuurd. Als B. beroep aantekent tegen zijn veroordeling dan moet hij terechtstaan in de rechtszaal’, schrijft The Slovak Spectator.

Volledig scherm Een tankwagen op de luchthaven van Košice. © Videostill YouTube / David Stripaj

Autorally

B. verklaarde tijdens zijn verhoor door de politie dat hij deelnam aan een autorally en met een vriend naar Slowakije was gekomen. Ze hadden in de buurt van de luchthaven een vliegshow bezocht en er gegeten en gedronken in een bar. Er waren volgens hem ook andere rallydeelnemers aanwezig.

Enkele van hen bleken een incident te hebben veroorzaakt bij het dorp Herľany, zo’n 25 kilometer noordoostelijker. De Nederlanders hadden betonblokken opzijgeschoven waarmee een brug was afgezet wegens instortingsgevaar. Daarna reden ze er met hun wagens overheen en plaatsen beelden van het ‘gevaarlijke vandalisme’ op sociale media, bevestigden de autoriteiten aan de regionale krant.

Volgens de burgemeester van Herľany, Slavomír Rusnák, veroorzaakte de groep Nederlanders verschillende problemen in Oost-Slowakije. ,,Ze gedroegen zich niet alleen hier slecht maar ook in etablissementen elders. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de beelden zag die ze hadden gemaakt op de brug, die nota bene in een noodtoestand verkeert’’, zei hij tegen de krant. De burgervader had geen goed woord over voor het gedrag van de Nederlanders. ,,Het was onaanvaardbaar.’’

De 24-jarige Eindhovenaar mocht het onderzoek in vrijheid afwachten. De bewuste brug werd twee weken na het incident gesloopt.