Nederlandse profbokser aangeklaagd na ontsnapping van poema in Florida

Spaanse politie betrapt Nederlan­ders met levensge­vaar­lij­ke oorlogswa­pens in auto

10:06 Een Nederlands echtpaar is aangehouden in Spanje wegens illegaal bezit van oorlogswapens. De Spaanse politie vond tijdens een controle bij de Spaans-Franse grens een heus wapenarsenaal in het bestelbusje van het stel. Volgens de Guardia Civil was de lading levensgevaarlijk.