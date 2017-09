Nederlandse pokerprof maakt megaklapper van 1,6 miljoen

,,Alles begint nu weer een soort van rustig te worden", vertelt Steven van Zadelhoff vanaf Malta, het eiland waar hij al 7,5 jaar woont. Zijn toernooiwinst komt niet uit de lucht vallen: hij is inmiddels een veteraan in de online pokerwereld. Daarin won Steven op internet al bijna 7 miljoen dollar en daarbovenop nog 1,5 miljoen met live toernooien. Dat is omzet, geen winst, benadrukt de pokerspeler. Maar in één keer zó'n grote klapper maken is ook voor Steven niet te geloven. ,,Hier heb ik 12 jaar naartoe gewerkt. Vechten, studeren, alles aan de kant schuiven. Dit is echt een droom die uitkomt."



De in het Gelderse Deil geboren Steven speelt mee met het belangrijkste pokertoernooi op internet, beginnend als één van de 2.183 deelnemers die allemaal 5.000 dollar moesten neertellen om mee te doen. Hij zit gewoon achter zijn beeldschermen in zijn kantoortje, in zijn eentje. Hij zit aan het einde van het toernooi aan de finaletafel als chip leader, de speler die met de meeste fiches aan begint. ,,Ik had een sterke positie en kon macht uitoefenen. Anderhalf uur voor het einde werd het nog spannend, maar het laatste uur was het uitspelen", vertelt hij met zijn bulderend harde stem.