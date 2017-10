Nederlandse pensionado's in Noorse cel na recordvangst drugs in luxe wagen

De vrouwelijke helft van het stel ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. ,,Mijn cliënte wist naar eigen zeggen niets van de aanwezigheid van drugs in de auto. De wagen is volgens haar van haar echtgenoot maar die beschuldigt ze niet van de smokkel", zegt advocaat Bertil Rønnestad tegen deze krant. Hij spreekt ook van een 'ernstige zaak' maar probeert zijn cliënte desondanks op korte termijn vrij te krijgen.



De politie steunt hem naar zijn zeggen. ,,Mevrouw is ernstig ziek, heeft al een operatie ondergaan in het ziekenhuis en verblijft in de ziekenboeg van de gevangenis. Details over de ziekte van mijn cliënte kan ik u omwille van privacyredenen niet geven maar ik kan u wel zeggen dat ze zo ziek is dat ze zich moet verplaatsen in een rolstoel."