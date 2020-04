Nederlandse oplichter zit vast in Oostenrijk: hij leverde tomatensaus in plaats van elektronica

De Nederlander stond ingeschreven op een adres in Pinzgau, vlakbij Zell am See, maar werd vrijdag opgepakt in Wenen. Hij maakte van half oktober tot april slachtoffers in heel Oostenrijk. De politie heeft bewijzen gevonden van minstens 37 gevallen van internetoplichting, melden Oostenrijkse media. In plaats van de gekochte elektronische artikelen kregen de kopers niets of spullen van lage waarde, zoals tomatensaus.