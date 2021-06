‘Nederlandse’ motorrijder (65) verongelukt in Andorra, automobilist (20) gearresteerd

Noren en Russen pikken Nederland­se kabeljauw in, honderden banen op de tocht

18 juni In de Nederlandse kabeljauwvisserij staan honderden banen op de tocht door een quotumkorting door Noorwegen. Inclusief toelevering en verwerking gaat het om 1500 banen. Brancheorganisaties in Nederland vermoeden dat Noorwegen en Rusland via de vis oorlog voeren om het mineraalrijke Spitsbergen.