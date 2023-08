Nederlandse klimmer dodelijk geraakt door vallende rotsen op Zwitserse Alp, vrouw gewond

Bestuur­ster zelfrijden­de Uber veroor­deeld voor dodelijke crash

De vrouw die achter het stuur zat van een zelfrijdende Uber-testauto en een dodelijke aanrijding veroorzaakte in de plaats Tempe in de Amerikaanse staat Arizona, heeft vrijdag schuldig gepleit en is veroordeeld tot een voorwaardelijke straf met een proeftijd, aldus de aanklagers.