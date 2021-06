Nederlandse journalist in Griekenland opgepakt

VIDEO President Filipijnen dreigt vaccinwei­ge­raars: ‘Ik steek die naald zelf in je kont!’

22 juni De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft ‘domme’ vaccinweigeraars gedreigd met celstraf. Zijn land gaat gebukt onder een van de zwaarste uitbraken in Azië en telt inmiddels 1,3 miljoen besmettingen en ruim 23.000 stergevallen. Ondanks die aantallen is het stil in de vaccinatielocaties in hoofstad Manilla. Tot grote frustratie van de president.