Nederlandse jongeren vallen landgenoten aan op Mallorca, één man zwaargewond in ziekenhuis

Ruim 50 doden door brand op Co­vid-afdeling Iraaks ziekenhuis

13 juli Door een brand in een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn zeker 52 mensen omgekomen en 22 mensen gewond geraakt, meldt de Iraakse staatstelevisie op basis van lokale gezondheidsdiensten. Eerder was sprake van 41 doden en 60 gewonden. Het vuur brak uit op de Covid-afdeling van het Imam al-Hussein-ziekenhuis in de stad Nasiriya in de provincie Dhi Qar, 375 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bagdad.