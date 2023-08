Nederlandse jongeren bij mis van de paus: ‘Elke keer weer komen er studenten zwanger terug’

Te koop in uitvaart­cen­trum El Salvador: roze Barbiekis­ten

Voor Barbiefans die niet zonder het fenomeen kunnen leven, biedt een begrafenisondernemer in El Salvador nu uitkomst: roze doodskisten. Het uitvaartcentrum, Alpha en Omega, zegt goede zaken te doen dankzij de ‘Barbie Mania’ die is ontstaan door de populaire film over de speelgoedpop.