Nederlandse jongen (14) vermist na duiktocht Maleisië, zoektocht morgen verder

De vier waren aan het duiken in de buurt van het eiland Pulau Tokong Sanggol, ongeveer 15 kilometer uit de kust. De regio is een populair vakantiegebied met veel resorts waar vaak Europeanen komen. In totaal is vandaag een gebied van bijna 40 vierkante kilometer afgezocht. De Maleisische marine meldden dat de weersomstandigheden zwaar waren, met windstoten tussen de 10 en 20 kilometer per uur en golven tot een meter hoogte. Volgens Maleisische media gaat de zoekoperatie donderdag om 7.00 uur lokale tijd verder