‘Nederlandse IS-verdachten gepakt in Turkije’

Eén van de verdachten is een vrouw die zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit heeft. Een tweede vrouw die is aangehouden heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. De twee hadden valse identiteitspapieren bij zich.



De derde verdachte is een Nederlandse man van Iraakse afkomst. De vierde verdachte is een Irakees. Anadolu bericht dat de verdachten zijn opgepakt in hun woonruimte in de toeristische kustplaats Mudanya in de provincie Bursa. De groep stond gesignaleerd bij Interpol.