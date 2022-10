Nederlandse Iraniërs over protesten: ‘Dit gaat iedereen aan, zowel gelovigen als niet-gelovigen’

Amnesty: ruim 80 mensen gedood bij protesten in oosten Iran

De Iraanse veiligheidsdiensten hebben in de afgelopen dagen in de oostelijke stad Zahedan ten minste 82 mensen gedood. Amnesty International meldt dat tijdens een protest na het vrijdaggebed op 30 september zeker 66 mensen, onder wie kinderen, zijn gedood en dat in de dagen daarna nog eens zestien mensen om het leven kwamen.

6 oktober