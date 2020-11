Nederlandse Hacker verhoord om inloggen op Twitteraccount Trump

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Gevers iets strafbaars heeft gedaan, maar hij is vooralsnog geen verdachte, meldt de Volkskrant. Het kostte Gevers in oktober zeven pogingen om het wachtwoord van de Amerikaanse president te raden, zo stelt hij. De hacker heeft toen screenshots gemaakt die volgens hem bewijzen dat hij toegang had tot het account.

MAGA2020!

Het wachtwoord van de president was MAGA2020!, afgeleid van zijn slogan Make America Great Again. Gevers kon de persoonlijke berichten van Trump inzien, namens hem tweeten en zijn profiel veranderen.

Ondanks dat Gevers naar eigen zeggen geen misbruik heeft gemaakt van de toegang tot het accout, heeft hij wel op zoveel mogelijk manieren geprobeerd de president en de mensen om hem heen ervan op de hoogte te stellen dat het account slecht was beveiligd. Het Witte Huis ontkende publiekelijk dat het account van de president was gehackt.

Herhaling

Gevers was een van drie Nederlandse hackers die er vier jaar geleden ook al in slaagden Trumps twitteraccount te hacken, ook toen een paar weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aan Vrij Nederland vertelde de hacker dat hij dit jaar met opzet verder is gegaan dan de vorige keer dat hij toegang kreeg tot het Twitter-account van Trump, omdat de vorige melding ‘duidelijk geen effect had’.



,,Ik wil juist dat het me niet lukt om binnen te komen”, zei de hacker toen. ,,En al helemaal niet bij zo’n belangrijk account.” Het account van de Amerikaanse president heeft bijna 89 miljoen volgers en is een van de belangrijkste communicatiekanalen van Trump.