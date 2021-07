Nederlandse goeroe ‘wrede Wilri’ veroordeeld tot 4,5 jaar cel

W. was de ‘spirituele leider’ van het zogenoemde Balance-Recovery Life-Center in Wesel, zo’n 60 kilometer over de Nederlandse grens bij het Gelderse Dinxperlo. Hij stond terecht voor 38 strafbare feiten tussen 1 januari 2016 en 31 juli 2020. Hij bekende er twaalf en werd daarvoor veroordeeld.

Het ging om onder meer lichamelijke mishandeling waarbij W. zijn tien slachtoffers uit Duitsland, Nederland en Tsjechië volgens de aanklacht schopte, sloeg én bewerkte met allerhande voorwerpen. Ze variëren van bevroren vissen, pannen en pollepels tot een hamer en metalen staven. W. sloeg iemand ook met het hoofd tegen de muur, mepte een keukenmedewerker met een barbequetang in het gezicht, strafte een ander met een keukenbrander en weer een ander door diens hand op een hete grill te drukken. Die twee laatste slachtoffers liepen daarbij brandwonden op. Een van hen die verklaarde niet meer te willen leven, legde hij een strop om de nek om het touw daarna zo hard aan te trekken dat het slachtoffer het zwart voor de ogen kreeg.



De Varssevelder werd daarnaast beschuldigd van vijf verkrachtingen, het dusdanig manipuleren van zijn slachtoffers dat ze seksuele handelingen bij elkaar en bij hemzelf verrichten. Als ze niet deden wat hij wilde, plaste hij over hen heen, sloot hen enkele dagen op in een tuinhuisje zonder verwarming en sanitair of vernederde hen door hun eigen bloed van de grond of muur te laten likken. Een 15-jarige jongen dwong hij tot seksueel contact, aldus de aanklacht.